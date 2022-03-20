Марк Маркес рассказал о своём самочувствии после серьёзной аварии на Гран-при Индонезии

Шестикратный чемпион MotoGP, испанский мотогонщик Марк Маркес рассказал о своём самочувствии. Сегодня, 20 марта, во время разминки перед гонкой Гран-при Индонезии Марк попал в аварию, получив в результате сотрясение мозга.
«Хотел бы сказать, что после большой аварии, которая произошла сегодня утром, со мной всё в порядке. В целях предосторожности, чтобы исключить любой риск, мы с командой приняли решение не участвовать в гонке Гран-при Индонезии. Хотел бы поблагодарить всю медицинскую команду MotoGP, а также выразить признательность персоналу местной больницы за оказанную помощь. Спасибо также за все ваши сообщения со словами поддержки», — написал Маркес в своём «твиттере».
Фото: Фото: https://twitter.com/MotoGP
Напомним, победителем гонки стал португалец Мигель Оливейра (KTM).
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