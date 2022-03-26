Перес выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен — 4-й, Хэмилтон — 16-й

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Второе место по итогам заезда досталось пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен стал лишь четвёртым.



Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал лишь 16-м, его напарник Джордж Расселл — девятым.



Сессию дважды останавливали красными флагами — сначала из-за вылета пилота «Уильямса» Николаса Латифи в первом сегменте квалификации, а затем из-за серьёзной аварии Мика Шумахера во второй части квалификации. Мик был отправлен в госпиталь.



Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация



1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,200.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,025.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,202.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,261.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,868.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,904.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,947.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,983.

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,054.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,388.



Не прошли в третий сегмент:



11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.29,651.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.29,773.

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.29,819.

14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,920.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.31,009.



Не прошли во второй сегмент:



16. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,343.

17. Александер Албон («Уильямс») — 1.30,492.

18. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 1.30,543.

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.31,817.

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.