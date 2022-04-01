Флавио Бриаторе сделал выбор между Ферстаппеном и Леклером

Бывший босс «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что руководи он командой Формулы-1 и сегодня, то в качестве пилота пригласил бы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а не Шарля Леклера, выступающего за «Феррари».
«Я бы пригласил Ферстаппена. Он лучший гонщик Формулы-1, и мы убедились в этом ещё в прошлом году. В этом году у него уже больше опыта. Он боролся за титул чемпиона мира и выиграл его. Хотя если бы у меня были деньги, я б пригласил их обоих», — приводит слова Бриаторе издание F1i.
Ранее Бриаторе сообщил, что стал послом Формулы-1 и будет налаживать отношения с потенциальными промоутерами, а также развивать коммерческое сотрудничество с бизнес-партнёрами в сфере развлечений.
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