Ковалайнен считает, что карьера Алонсо пошла на спад из-за работы с Хэмилтоном в 2007-м

Бывший гонщик Формулы-1 Хейкки Ковалайнен выразил мнение о том, что карьера Фернандо Алонсо пошла на спад после того, как он стал работать в команде «Макларен» вместе с Льюисом Хэмилтоном.
Хэмилтон и Алонсо были партнёрами по команде в «Макларене» в 2007 году, когда Хэмилтон только начинал свою карьеру в Формуле-1, но этот сезон оказался единственным в таком составе. После него контракт испанского гонщика был расторгнут по обоюдному согласию.
«С тех пор как Алонсо стал чемпионом с «Рено», он постоянно делал неверные шаги, и иногда я задаюсь вопросом, не случилось ли это из-за того, насколько быстр тогда оказался новичок Льюис Хэмилтон.
Это была основная проблема, и после неё у испанца начались разногласия с Роном Деннисом и со всей командой. Тогда ему было больше некуда идти, ведь уровень «Рено» начал падать. Он ушёл из «Макларена» и просто начал играть в догонялки, но так и не сумел восстановить свой былой уровень», — приводит слова Ковалайнена PlanetF1.
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