ФИА завтра разберёт действия российского гонщика, который показал нацистский жест
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ФИА опубликовала заявление по поводу 15-летнего российского гонщика Артёма Северюхина, который использовал нацистское приветствие во время награждения на чемпионате Европы по картингу. Сообщается, что организация соберёт слушание по этому делу с участием самого спортсмена уже завтра, 18 апреля.
«После событий, произошедших во время церемонии награждения на чемпионате Европы по картингу 2022 года в Портимао, стюарды вызвали команду Ward Racing Team и пилота Артёма Северюхина на слушание в режиме видеоконференции в четверг, 21 апреля, в 11:00 утра по центральноевропейскому времени. Любое решение будет доведено до сведения соответствующих сторон и опубликовано после слушания», — говорится в заявлении ФИА.
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