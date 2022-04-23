Норрис: лучший пилот в мире не смог бы сделать больше, чем я

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Эмилии-Романьи, в которой он занял пятую позицию.



«Даже если бы на моём месте был лучший пилот мира, он показал бы такой же результат. Честно говоря, я доволен тем, что мне удалось сделать. Мы смогли финишировать впереди всех, кого было реально обогнать. Но парни из «Ред Булл» и «Феррари» недостижимы по скорости. Так что это был лучший результат из возможных.



Под конец гонки у меня возникли проблемы с резиной. Мы видели, как некоторые стартовали на «медиуме», но, думаю, мы с командой приняли верное решение, стартуя на «софте», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.



Победу в первом спринте сезона отпраздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили Шарль Леклер и Серхио Перес.