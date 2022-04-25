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Фабрега сообщил, что в Формуле-1 планируется обмен гонщиками между командами

Фабрега сообщил, что в Формуле-1 планируется обмен гонщиками между командами
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Авторитетный испанский обозреватель Формулы-1 Альберт Фабрега сообщил во время видеострима, что в чемпионате мира намечается обмен гонщиками между командами уже в ходе нынешнего сезона. При этом Фабрега отказался говорить, о ком конкретно идёт речь.

«На трансферном рынке уже началось движение. Кое-что происходит, но я не могу рассказать, потому что меня попросили ничего не говорить. Имя того, кто уходит, меня не удивляет, но вот того, кто приходит — да. Да, это будет обмен гонщиками между командами», — заявил Фабрега.

Теоретически речь может идти не только об обмене боевыми пилотами, но и о том, что один из резервных гонщиков станет боевым пилотом, а покинувший свой болид гонщик в свою очередь перейдёт на роль резервиста в команде своего сменщика.

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