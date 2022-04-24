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Тед Кравиц заявил, что «Уильямс» рассматривает кандидатуру Оскара Пиастри

Тед Кравиц заявил, что «Уильямс» рассматривает кандидатуру Оскара Пиастри
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Резервный гонщик «Альпин», чемпион Формулы-2 сезона-2021 Оскар Пиастри может стать претендентом на место боевого пилота «Уильямса» в 2023 году. Об этом в эфире Sky Sports заявил обозреватель телеканала Тед Кравиц. По его данным, «Уильямс» рассматривает возможность пригласить к себе Пиастри.

Пиастри является воспитанником «Альпин», однако у команды есть долгосрочный контракт с Эстебаном Оконом, а второй гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо также не намерен завершать свою карьеру в Формуле-1.

Нынешними пилотами «Уильямса» являются Александер Албон и Николас Латифи. У обоих гонщиков нет контракта на 2023 год, при этом если Албон уже набрал очки на старте нынешнего сезона, то Латифи запомнился серией аварий и слабых выступлений.

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