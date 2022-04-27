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Оба гоночных директора ФИА сдали положительные тесты на коронавирус перед Гран-при Майами

Оба гоночных директора ФИА сдали положительные тесты на коронавирус перед Гран-при Майами
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Нильс Виттих и Эдуардо Фрейташ, являющиеся гоночными директорами Формулы-1, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, пока неизвестно, смогут ли они выполнять свои обязанности во время Гран-при Майами. Очередной этап сезона будет проходить на следующей неделе.

Представители ФИА могут столкнуться со сложностями, связанными с въездом в США. Чтобы въехать в страну, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирус за день до прибытия.

Пока в ФИА никак не комментируют информацию о заражении гоночных директоров. Также неизвестно, как Виттих и Фрейташ себя чувствуют.

Зачёт пилотов возглавляет гонщик «Ферррари» Шарль Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).

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