ФИА поставила задачу уменьшить размеры машин Формулы-1 в 2026 году
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По итогам заседания Комиссии Формулы-1 Международная автомобильная федерация опубликовала принципы, по котором будет создаваться технический регламент чемпионата мира на сезон-2026 по части автомобилей. В частности ФИА пообещала наконец-то уменьшить размеры болидов и как минимум прекратить увеличение их веса.
- Существенно уменьшенное лобовое сопротивление для повышения экологичности и эффективности машин и сочетания с характеристиками силовых блоков;
- Сохранение и дальнейшее улучшение достигнутых показателей в плане плотной борьбы и способности машин ехать друг за другом;
- Уменьшение размеров болидов;
- Уменьшение веса машин или по крайней мере сдерживание роста;
- Экологичность: продолжение пути по стандартизации и упрощению стратегически выбранных компонентов для сокращения расходов. Расширение использования экологичных материалов или технологий с акцентом на возможность их переработки;
- Продолжение инноваций, направленных на повышение безопасности машин, движение в сторону активных и connected safety систем.
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