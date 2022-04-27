ФИА поставила задачу уменьшить размеры машин Формулы-1 в 2026 году

По итогам заседания Комиссии Формулы-1 Международная автомобильная федерация опубликовала принципы, по котором будет создаваться технический регламент чемпионата мира на сезон-2026 по части автомобилей. В частности ФИА пообещала наконец-то уменьшить размеры болидов и как минимум прекратить увеличение их веса.

Существенно уменьшенное лобовое сопротивление для повышения экологичности и эффективности машин и сочетания с характеристиками силовых блоков;

Сохранение и дальнейшее улучшение достигнутых показателей в плане плотной борьбы и способности машин ехать друг за другом;

Уменьшение размеров болидов;

Уменьшение веса машин или по крайней мере сдерживание роста;

Экологичность: продолжение пути по стандартизации и упрощению стратегически выбранных компонентов для сокращения расходов. Расширение использования экологичных материалов или технологий с акцентом на возможность их переработки;

Продолжение инноваций, направленных на повышение безопасности машин, движение в сторону активных и connected safety систем.