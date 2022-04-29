Норрис: думаю, что теперь «Макларен» уверенно третий
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о болиде команды. По мнению Норриса, в настоящее время у «Макларена» третий по скорости болид после «Феррари» и «Ред Булл».
«Мы работали над недостатками и добились прогресса. Есть много поводов для позитива. Я думаю, что теперь мы уверенно третьи. Я бы сказал так», — цитирует Норриса PlanetF1.
«Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртое место. Команда в четырёх этапах набрала 46 очков. На третьем месте находится «Мерседес» (77). Лидирует команда «Феррари», набравшая 124 балла. На 11 очков отстаёт «Ред Булл».
Что касается Норриса, то Ландо в нынешнем сезоне набрал 35 очков. Он занимает шестое место в зачёте пилотов. Лидирует представитель «Феррари» Шарль Леклер, набравший 86 очков.
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