Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо пошутил, что «ненавидел каждую секунду» во время извинений перед пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом из-за аварии, которую он устроил на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Сайнса вынесло во втором повороте после того, как в него врезался Риккардо.
«Я ненавидел каждую секунду, когда извинялся перед Сайнсом. Но в конце концов во всём мире всего 20 пилотов Формулы-1, так что к каждому нужно проявлять уважение. Я считаю, что ответственность за тот инцидент несу я, а потому я должен был извиниться.
В этом нет ничего личного. Не думаю, что так поступил бы каждый, но что касается меня, то я просто почувствовал себя лучше, сделав это. Теперь мы начнём всё с чистого листа. Когда мы выйдем на трассу в следующий раз, может, какая-то напряжённость и будет, но, полагаю, ничего особенного», — сказал Риккардо в эфире The Daily Show.
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