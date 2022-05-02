Марко назвал гонщика, который находится на одном уровне с Ферстаппеном и Леклером

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает пилота «Макларена» Ландо Норриса единственным гонщиком в Формуле-1, кто может сравниться с лидерами чемпионата Шарлем Леклером («Феррари») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл») по таланту.

«Единственный гонщик, которого я всё ещё вижу в одной лиге с точки зрения таланта с Ферстаппеном и Леклером, это Ландо Норрис. Но сейчас у него не самый лучший болид», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

На данный момент зачёт пилотов Формулы-1 возглавляет гонщик Леклер, который набрал 86 очков. Второе место занимает Ферстаппен. У него 59 очков. Третьим идёт его напарник Серхио Перес (54).

Следующий этап Гран-при состоится в Майами в ближайшие выходные.