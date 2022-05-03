Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В MotoGP дали понять, что «Сузуки» не может в одностороннем порядке покинуть чемпионат

В MotoGP дали понять, что «Сузуки» не может в одностороннем порядке покинуть чемпионат
Комментарии

Промоутер MotoGP «Дорна» выступила с заявлением в связи с информацией об уходе команды «Сузуки» из чемпионата по окончании нынешнего сезона.

В заявлении подчёркивается, что условия контракта в гонках MotoGP не позволяют командам принимать решения об уходе в одностороннем порядке. Тем не менее в случае ухода «Сузуки» после согласования с обеими сторонами «Дорна» примет решение относительно того, какое количество гонщиков и команд с 2023 года будет оптимальным.

Предполагается, что официально об уходе «Сузуки» будет объявлено уже в самое ближайшее время. При этом, по данным источника, руководство команды уже сообщило сотрудникам об уходе. Те не ожидали подобного развития событий и были шокированы.

Новость по теме
«Сузуки» уйдёт из MotoGP по окончании сезона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022