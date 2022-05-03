В MotoGP дали понять, что «Сузуки» не может в одностороннем порядке покинуть чемпионат
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Промоутер MotoGP «Дорна» выступила с заявлением в связи с информацией об уходе команды «Сузуки» из чемпионата по окончании нынешнего сезона.
В заявлении подчёркивается, что условия контракта в гонках MotoGP не позволяют командам принимать решения об уходе в одностороннем порядке. Тем не менее в случае ухода «Сузуки» после согласования с обеими сторонами «Дорна» примет решение относительно того, какое количество гонщиков и команд с 2023 года будет оптимальным.
Предполагается, что официально об уходе «Сузуки» будет объявлено уже в самое ближайшее время. При этом, по данным источника, руководство команды уже сообщило сотрудникам об уходе. Те не ожидали подобного развития событий и были шокированы.
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