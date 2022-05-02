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«Сузуки» уйдёт из MotoGP по окончании сезона

«Сузуки» уйдёт из MotoGP по окончании сезона
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Японская компания «Сузуки» приняла решение о завершении выступления своей команды в MotoGP, сообщает Autosport. По данным источника, «Сузуки» уйдёт из MotoGP по окончании нынешнего сезона.

«Сузуки» уже уходила из чемпионата в конце 2011 года из-за финансовых проблем, но в 2015 году команда вернулась в MotoGP. В сезоне-2020 команда даже выиграла чемпионский титул. Тогда победу одержал Жоан Мир.

Предполагается, что официально об уходе «Сузуки» будет объявлено уже в ближайшее время. При этом, по данным источника, руководство команды уже сообщило сотрудникам об уходе. Те не ожидали подобного развития событий и были шокированы.

Пока что неизвестно, где теперь будут выступать Мир и его напарник Алекс Ринс.

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