«Это означает, что дело не только в двигателе». Фиттипальди — о проблемах «Мерседеса»

Двукратный чемпион Формулы-1 и чемпион IndyCar Эмерсон Фиттипальди высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» в скором времени станет показывать более сильные результаты.



«Обстоятельства сложились против Хэмилтона в Имоле. Думаю, он вернётся сильным. Тогда после гонки Тото Вольф и Льюис говорили по радио, что теперь нужно усердно работать. Думаю, они так и работали», — приводит слова Фиттипальди Grandprix247 со ссылкой на VegasInsider.



Эмерсон также поделился мыслями о проблемах с новым болидом «Мерседеса».



«И у «Мерседеса», и у «Макларена» один и тот же двигатель. Но «Макларен» намного быстрее, чем «Мерседес». Это означает, что дело не только в двигателе, но и в шасси. Там наверняка есть что-то, что нужно улучшить», — сказал Фиттипальди.