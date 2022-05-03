«Это означает, что дело не только в двигателе». Фиттипальди — о проблемах «Мерседеса»
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Двукратный чемпион Формулы-1 и чемпион IndyCar Эмерсон Фиттипальди высказал мнение, что гонщик «Мерседеса» в скором времени станет показывать более сильные результаты.
«Обстоятельства сложились против Хэмилтона в Имоле. Думаю, он вернётся сильным. Тогда после гонки Тото Вольф и Льюис говорили по радио, что теперь нужно усердно работать. Думаю, они так и работали», — приводит слова Фиттипальди Grandprix247 со ссылкой на VegasInsider.
Эмерсон также поделился мыслями о проблемах с новым болидом «Мерседеса».
«И у «Мерседеса», и у «Макларена» один и тот же двигатель. Но «Макларен» намного быстрее, чем «Мерседес». Это означает, что дело не только в двигателе, но и в шасси. Там наверняка есть что-то, что нужно улучшить», — сказал Фиттипальди.
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