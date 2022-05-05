В «Макларене» высказались по поводу будущего Риккардо

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что переговоры о контракте Даниэля Риккардо состоятся позже в этом году и сейчас команда не торопится с принятием решения.

«Даниэль сейчас комфортно чувствует себя в команде. У него были хорошие гонки, да и квалификации стали намного лучше. Судя по его словам, он ещё не освоился с машиной на 100%, но у него прекрасные отношения с Ландо Норрисом и он хорошо знает команду.

Мы любим думать на перспективу, поэтому проводим некоторые тесты с Колтоном Хертой. Так что я не думаю, что уже сейчас мы должны принимать решение по поводу контракта Риккардо, нам спешить некуда. Когда мы объявим о своих планах? Это зависит от директора команды Андреаса Зайдля, который сообщит об этом, когда будет готов», — сказал Браун на F1 Nation Podcast.