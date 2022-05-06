Команды Формулы-1 подозревают «Феррари» в нарушении правил шинных тестов

Команды Формулы-1 заподозрили «Феррари» в нарушении правил тестов, которые проходили после Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Motorsport. Другие команды полагают, что «Феррари» могла нарушить правила, так как на болиде Карлоса Сайнса было новое днище. По правилам Формулы-1 на шинных тестах запрещается тестировать новинки болидов.



При этом пока неизвестно, использовалось ли это днище ранее. Не исключается, что «Феррари» использовала такое же днище на Гран-при Бахрейна, только тогда оно было установлено на болиде Шарля Леклера.



В «Феррари» пока отказались раскрыть полную информацию о днище болида, но в команде уверены, что никакие правила нарушены не были. В связи с этим в «Скудерии» не опасаются возможных санкций.

Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами