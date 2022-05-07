ФИА лишит пилотов Ф-1 очков и выпишет штрафы до € 250 тыс. за ношение украшений в авто

Стало известно, какие штрафы будут вынуждены заплатить пилоты Формулы-1 в случае нарушения предписания Международной автомобильной федерации (ФИА) относительно ношения украшений во время соревнований.
Как информирует издание Auto Motor und Sport, гонщики при первом нарушении будут вынуждены заплатить € 50 тыс. и € 25 тыс. условно. При повторном нарушении сумма штрафа возрастёт до € 100 тыс. плюс € 25 тыс., которые изначально выписывались условно. В третий же раз сумма штрафа составит € 250 тыс., а также последует мера в виде лишения очков в чемпионате (до 10). Сообщается также, что любого, кто предоставит директору гонки ложную информацию об украшениях и пирсинге своих пилотов, также могут обязать заплатить € 250 тыс.
Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами:
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