«Не то, чего все ожидали». Ландо Норрис — о трассе Гран-при Майами

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги двух свободных практик Гран-при Майами, где он показал 11-й и 6-й результаты.



«Пилотировать было чрезвычайно сложно. В некоторых местах трасса очень ухабистая, что, как мне кажется, не совсем то, чего мы ожидали. Каждый полагал, что она будет ровной, но оказалось, что это не так. Сцепление также оставляет желать лучшего. Когда сходишь с траектории, оно практически исчезает», — приводит слова Норриса Sky Sports.



Напомним, третья свободная практика запланирована на сегодня, 7 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени. Сегодня же пройдёт квалификация. Её старт — в 23:00 мск.

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