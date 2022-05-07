«Из Америки пришло так много тупых вещей». Берни Экклстоун — об интеграции Формулы-1 с США

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о расширении чемпионата за счёт увеличения числа Гран-при в США. В 2023 году в этой стране состоится сразу три гонки.

«Они делают Формулу-1 в американском стиле. Вполне может быть, что это и хорошо, потому что из Америки пришло так много тупых вещей, но все счастливы. Однако я управлял делами не так», — приводит слова Экклстоуна издание Bloomberg.

В настоящее время проходит Гран-при Майами. Сегодня, 7 мая, состоится третья свободная практика. Её начало запланировано на 20:00 мск. Сегодня же пройдёт квалификация. Её старт — в 23:00 мск. Ранее пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги двух первых практик этапа в Майами.

Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Майами: