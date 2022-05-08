Серхио Перес рассказал о факторе, который может помочь победить «Феррари» на ГП Майами

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Майами, по итогам которой он стал четвёртым, а также высказался о предстоящей гонке. По мнению Переса, победить «Феррари» в гонке может помочь правильно выбранная стратегия, которая должна быть лучше, чем у итальянской команды.



«У нас была не очень простая квалификация. В третьем сегменте получилось не всё, что в итоге несколько ухудшило наш результат. Я также не показал свой максимум во втором секторе, и это стало главной проблемой для меня. Всего пара сотых, и я был бы на второй позиции. Так что разочарование вполне естественно.



Завтра нам предстоит долгая гонка, и случиться может всё что угодно. Но, учитывая мой темп, думаю, вполне можно рассчитывать на то, чтобы победить «Феррари». Немалую роль здесь будет играть стратегия, которую мы изберём. Она должна быть лучше, чем у «Скудерии». В общем, будет интересная гонка, которую я с нетерпением жду», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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