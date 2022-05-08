Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен прокомментировал ошибку в конце квалификации Гран-при Майами

Макс Ферстаппен прокомментировал ошибку в конце квалификации Гран-при Майами
Комментарии

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал собственную ошибку в конце квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Из-за заноса болида Ферстаппен был вынужден прервать последнюю попытку и не имел возможности ответить на улучшения со стороны пилотов «Феррари».

«Был довольно странный момент, когда я потерял машину, но, как я уже сказал, я просто не знал пределы возможностей на трассе и старался выжать чуть больше, а потом в пятом повороте автомобиль внезапно занесло.

Я постарался сохранить машину на трассе, но это не сработало, так что я бросил круг. Я постарался не попасться на пути автомобилям позади меня. Но всё-таки немного странно то, как там занесло машину. Однако такие вещи могут случаться», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Новость по теме
Ферстаппен объяснил, почему он доволен третьим местом, несмотря на ошибку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022