Макс Ферстаппен прокомментировал ошибку в конце квалификации Гран-при Майами

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал собственную ошибку в конце квалификации Гран-при Майами Формулы-1. Из-за заноса болида Ферстаппен был вынужден прервать последнюю попытку и не имел возможности ответить на улучшения со стороны пилотов «Феррари».



«Был довольно странный момент, когда я потерял машину, но, как я уже сказал, я просто не знал пределы возможностей на трассе и старался выжать чуть больше, а потом в пятом повороте автомобиль внезапно занесло.



Я постарался сохранить машину на трассе, но это не сработало, так что я бросил круг. Я постарался не попасться на пути автомобилям позади меня. Но всё-таки немного странно то, как там занесло машину. Однако такие вещи могут случаться», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

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