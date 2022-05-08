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«Макларен» призвал ФИА к прозрачности в вопросе возможного нарушения «Феррари» регламента

«Макларен» призвал ФИА к прозрачности в вопросе возможного нарушения «Феррари» регламента
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказал мнение, что Международная автомобильная федерация (ФИА) должна предоставить всем командам подробное разъяснение ситуации с гоночным коллективом «Феррари». Ранее «Скудерия» была заподозрена в нарушении правил тестов, которые проходили после Гран-при Эмилии-Романьи. Предполагалось, что «Феррари» могла нарушить правила, так как на болиде Карлоса Сайнса было новое днище, что по правилам Формулы-1 на шинных тестах запрещено.

«Крайне важно, чтобы мы доверяли ФИА в том, что касается контроля за спортивным регламентом, будь то тесты или гоночный уик-энд. Нам нужна полная прозрачность. Может, днище и не было новым. Но если это так, продемонстрируйте это командам. Просто дайте нам уверенность, что все правила соблюдаются. Сегодня полная прозрачность могла бы решить все вопросы», — приводит слова Брауна Motorsport.

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