Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер — об аварии с Феттелем: ценю Себастьяна как друга, важно выслушать его мнение

Мик Шумахер — об аварии с Феттелем: ценю Себастьяна как друга, важно выслушать его мнение
Комментарии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал столкновение с гонщиком «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем на Гран-при Майами.

«Я пошёл на обгон, и, конечно, Себастьяну было очень сложно увидеть хоть что-то в зеркала заднего вида. Очень не повезло, я проводил хорошую гонку. Я старался не заезжать слишком глубоко, оставить место, но было слишком узко. Мы изучим этот момент. Для меня важно выслушать мнение Феттеля. Здорово, что я могу у него учиться. Я ценю его как друга. Мы все гонщики, нам просто придётся двигаться дальше», — цитирует Мика Шумахера F1i.

После инцидента Себастьян Феттель не смог продолжить гонку, а Мик Шумахер финишировал 15-м и последним.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Карлос Сайнс, который также представляет «Скудерию».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022