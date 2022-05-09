Мик Шумахер — об аварии с Феттелем: ценю Себастьяна как друга, важно выслушать его мнение

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал столкновение с гонщиком «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем на Гран-при Майами.



«Я пошёл на обгон, и, конечно, Себастьяну было очень сложно увидеть хоть что-то в зеркала заднего вида. Очень не повезло, я проводил хорошую гонку. Я старался не заезжать слишком глубоко, оставить место, но было слишком узко. Мы изучим этот момент. Для меня важно выслушать мнение Феттеля. Здорово, что я могу у него учиться. Я ценю его как друга. Мы все гонщики, нам просто придётся двигаться дальше», — цитирует Мика Шумахера F1i.



После инцидента Себастьян Феттель не смог продолжить гонку, а Мик Шумахер финишировал 15-м и последним.



Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Карлос Сайнс, который также представляет «Скудерию».