Петров выразил непонимание действиями Леклера, позволившего Ферстаппену обогнать себя

Бывший российский пилот Формулы-1 Виталий Петров поделился мыслями относительно обгона Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» Шарля Леклера («Феррари») в борьбе за лидерство в гонке Гран-при Майами.
«Я не понимаю, почему Леклер сразу не закрыл внутреннюю позицию и дал Максу спокойно проехать внутри. Понимаю, что, скорее всего, Макс рано или поздно смог бы совершить обгон, но не понимаю, почему даже в борьбе Леклер не закрыл позицию. Ведь перед поворотом Макс только поравнялся с ним, а не проехал мимо.
Похожая ситуация была на 46-м круге у Переса с Сайнсом. Сайнс спокойно закрыл внутреннюю траекторию – и Перес не смог провести атаку. Это показывает, что и Леклер мог бы попытаться защитить свою позицию. Если машина позволяет бороться за победу, то, я считаю, гонщик просто обязан обороняться», — приводятся слова Петрова в телеграм-канале SMP Racing.
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