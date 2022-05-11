Источник: половина команд Формулы-1 поддерживают заявку Андретти на вступление в чемпионат

Стало известно, что только половина команд Формулы-1 поддерживают заявку знаменитого американского гонщика Майкла Андретти на вступление в чемпионат. На прошедшем гоночном уик-энде в Майами Андретти обошёл всех директоров 10 команд и попросил их подписать документ, который будет представлен руководителям Формулы-1. По сообщениям GrandPrix, только половина из них согласилась на это.

«Думаю, что на данный момент 10 команд — 10 надёжных команд — это хорошее решение. Нам как команде не нужно больше», — сказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

«Думаю, что это больше вопрос к ребятам из Liberty Media (коммерческий владелец Формулы-1). В конечном счёте это вопрос к правообладателю, насколько он ценит эту 11-ю команду», — сказал руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.