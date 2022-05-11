В «Уильямсе» подтвердили готовность к переговорам с «Ауди»
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито признался, что команда готова к возможным переговорам о сотрудничестве с «Ауди».
«Конечно, каждой команде интересно сотрудничество с автопроизводителем. Если компания действительно приняла решение об участии в Формуле-1, то мы готовы провести переговоры. Пока нет утверждённого регламента на моторы. Насколько мне известно, решение „Фольксвагена“ зависит в том числе и от этого. Думаю, что регламент будет принят в ближайшие недели, после чего станет понятно, как действовать дальше», — приводит слова Йоста Капито Auto Bild.
Ранее руководитель команды «Макларен» Зак Браун опроверг продолжающиеся слухи относительно того, что «Ауди» может купить его гоночный коллектив.
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