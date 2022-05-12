Сергей Сироткин занял пост исполнительного директора РАФ
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Знаменитый российский гонщик Сергей Сироткин был назначен на пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации.
«С 1 мая 2022 года на должность исполнительного директора РАФ назначен Сироткин Сергей Олегович. Иванов Сергей Владимирович с этого момента исполняет обязанности советника президента РАФ.
Также изменения коснулись и должности ответственного секретаря федерации. Теперь вместо Шаховой Светланы Владимировны его функции исполняет Случевский Кирилл Валерьевич.
Желаем всем успехов в новых должностях и процветания российского автоспорта!» — говорится в заявлении РАФ.
Ранее Сироткин дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл с 15-летним россиянином Артёмом Северюхиным на чемпионате Европы по картингу.
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