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Сергей Сироткин занял пост исполнительного директора РАФ

Сергей Сироткин занял пост исполнительного директора РАФ
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Знаменитый российский гонщик Сергей Сироткин был назначен на пост исполнительного директора Российской автомобильной федерации.

«С 1 мая 2022 года на должность исполнительного директора РАФ назначен Сироткин Сергей Олегович. Иванов Сергей Владимирович с этого момента исполняет обязанности советника президента РАФ.

Также изменения коснулись и должности ответственного секретаря федерации. Теперь вместо Шаховой Светланы Владимировны его функции исполняет Случевский Кирилл Валерьевич.

Желаем всем успехов в новых должностях и процветания российского автоспорта!» — говорится в заявлении РАФ.

Ранее Сироткин дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл с 15-летним россиянином Артёмом Северюхиным на чемпионате Европы по картингу.

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