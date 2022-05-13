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Стартует гоночный сезон RDRC 2022 на автодроме RDRC Racepark

Стартует гоночный сезон RDRC 2022 на автодроме RDRC Racepark
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Фестиваль суперкаров UNLIM 500+ пройдет с 4 по 5 июня на трассе RDRC Racepark, расположенной на территории бывшего аэродрома «Быково» недалеко от города Жуковский в Московской области. Гостей фестиваля ожидают гонки на ½ мили (804 метра), выставка эксклюзивных и редких автомобилей, а также аттракционы для детей и взрослых. На фестивале Unlim 500+ гостей ждут легендарные автомобили Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие.

В сезоне 2022 состоится 5 больших этапов RDRC (Russian Drag Racing Community), которые будут включать в себя три гоночные серии: RDRC Pro, RDRC Street и RDRC Club. Самые громкие, мощные и быстрые автомобили страны — дорожные спорткары, дрэгстеры, промоды и культовые японские авто сразятся в захватывающих гонках по прямой на дистанции ¼ мили (402 метра).

Календарь сезона RDRC 2022:

1 этап: 11–13 июня 2022 года
2 этап: 8–10 июля 2022 года
3 этап: 29–31 июля 2022 года
4 этап: 19–21 августа 2022 года
5 этап: 2–4 сентября 2022 года

До старта гоночного сезона 2022 остается меньше месяца. Повышение цен на 1 этап RDRC произойдёт 11 июня. Приобрести билеты можно на сайте.

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