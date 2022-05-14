Кристиан Хорнер: скоро «Мерседес» присоединится к вечеринке
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1, высказав мнение, что в скором времени она обострится. Кристиан также предположил, что в ближайшее время стоит ожидать включения в борьбу команды «Мерседес».
«Первые гонки получились эпическими. И если в течение сезона всё будет так же, то ситуация в какой-то момент неизбежно выйдет из-под контроля. Конкуренция станет более серьёзной, а ставки во второй половине года станут выше. Но, конечно, нельзя не признать, что до сих пор все вели борьбу, уважая друг друга. Мне кажется, скоро мы увидим, как «Мерседес» присоединится к этой вечеринке», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
Комментарии
- 14 мая 2022
-
14:37
-
13:32
-
12:56
-
11:33
-
10:32
-
10:04
-
01:03
- 13 мая 2022
-
23:57
-
22:56
-
21:37
-
20:51
-
20:01
-
18:53
-
17:39
-
17:02
-
16:47
-
15:51
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:02
-
12:09
-
11:32
-
10:50
-
09:40
-
00:53
- 12 мая 2022
-
23:46
-
22:53
-
21:59
-
21:03
-
19:52
-
18:51
-
17:42
-
17:40
-
17:15
Партнерский контент