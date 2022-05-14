Кристиан Хорнер: скоро «Мерседес» присоединится к вечеринке

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне Формулы-1, высказав мнение, что в скором времени она обострится. Кристиан также предположил, что в ближайшее время стоит ожидать включения в борьбу команды «Мерседес».



«Первые гонки получились эпическими. И если в течение сезона всё будет так же, то ситуация в какой-то момент неизбежно выйдет из-под контроля. Конкуренция станет более серьёзной, а ставки во второй половине года станут выше. Но, конечно, нельзя не признать, что до сих пор все вели борьбу, уважая друг друга. Мне кажется, скоро мы увидим, как «Мерседес» присоединится к этой вечеринке», — приводит слова Хорнера издание Motorsport.

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