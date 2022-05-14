Марк Зурер: Мик Шумахер станет быстрейшим пилотом «Хааса» по итогам сезона
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о немецком гонщике «Хааса» Мике Шумахере.
«Мик Шумахер станет хорошим гонщиком. Сомневаюсь, что он в итоге выиграет титул, но не стал бы этого исключать.
Способность учиться была преимуществом Мика и в младших сериях. Мик сначала ехал не очень убедительно, но в итоге выигрывал гонки и титулы. Сейчас я вижу то же самое. Отставание от Кевина Магнуссена было огромным. У Кевина больше опыта, он знаком с командой, так что сравнивать было неправильно. Но сейчас Мик стал стабильнее, и уже у Магнуссена возникают проблемы. Так что я думаю, что именно Мик станет быстрейшим пилотом «Хааса» по итогам сезона», – приводит слова Марка Зурера Motorsport-Total.
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