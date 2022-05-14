Президент ФИА: ужесточение контроля за украшениями не направлено против Хэмилтона

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался об ужесточении правил по ношению украшений во время гонок Формулы-1.
«Ужесточение контроля за украшениями не направлено против Хэмилтона. После этапа в Бразилии в 2021 году я пожелал ему всего наилучшего, когда он летел домой. Спросите Тото Вольфа, как я его поддерживал. Я был свободным в своих высказываниях, потому что я не был президентом. Мне очень хотелось увидеть, как он выигрывает восьмой титул, потому что рекорды ставятся, чтобы потом их превосходили.
Люди говорят, что Льюис и Вольф хотели убрать Майкла Маси. Получается так, будто сначала я делаю это ради них, потом точу на них зуб – это не имеет смысла. Льюис ездил к врачу в Майами, чтобы обсудить проблему с украшениями – и, представьте себе, это был английский доктор.
Правила просто существуют. Не я решаю научные вопросы, это дело медиков. Мне бы очень хотелось, чтобы Льюис был примером для подражания, амбассадором, который продвигал бы верные решения для молодёжи и помогал избежать трагедий. Формуле-1 нужно использовать его в благих целях. Я обожаю ювелирку. Но в болиде выбора быть не должно. Не спрашивайте, почему раньше этих правил не было. Все вопросы к прошлому режиму», — приводит слова бен Сулайема Daily Mail.
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