«Мы будем продолжать!» Хэмилтон опубликовал мотивационный пост в соцсетях

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон разместил мотивационный пост в своих социальных сетях.



«Нет ничего более важного, чем люди, которые собираются вместе, чтобы преодолеть трудности и достичь чего-то великого. Моя команда усердно работает, и я благодарен им за то, что они тратят на это так много времени, чтобы вернуть нас к былому величию. Мы будем продолжать! Если вы сейчас столкнулись с какими-то трудностями, то я верю в вас так же, как я верю в свою команду», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.



После пяти этапов чемпионата мира Льюис Хэмилтон занимает шестую позицию в личном зачёте, имея в своём активе 36 очков. У его напарника, Джорджа Расселла, 59 баллов. Он располагается на четвёртой строчке.