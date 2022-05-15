Льюис Хэмилтон: ездить по историческим трассам — очень здорово, но люди намного важнее

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился мыслями об исторических трассах.
«Я немного старомоден и поэтому, конечно, люблю историю, особенно истории некоторых трасс. Но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что главное — это люди. Ездить по историческим трассам — это очень здорово, но люди намного важнее. Думаю, именно болельщики создают атмосферу в этом спорте.
За время карьеры я познакомился с большим количеством детей из самых разных слоёв общества, которые теперь хотят заниматься инженерными науками, и для меня это намного круче», — приволит слова Хэмилтона Motorsport.
После пяти этапов Формулы-1 Хэмилтон занимает шестую позицию в личном зачёте, имея в своём активе 36 очков. У его напарника, Джорджа Расселла, 59 баллов. Он располагается на четвёртой строчке.
Льюис Хэмилтон совершил прыжок с парашютом:
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