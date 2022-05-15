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В «Альфа Ромео» назвали единственный недостаток Гуаньюя Чжоу

В «Альфа Ромео» назвали единственный недостаток Гуаньюя Чжоу
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Глава инженерной службы команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пуйолар высказался о выступления китайского пилота команды Гуаньюя Чжоу на Гран-при Майами, предположив при этом, что единственным его недостатком являются квалификации.

«В гонке у нас возникла утечка в системе охлаждения, и что-то с этим поделать мы уже были не в состоянии. Чжоу пришлось сойти с дистанции, иначе бы был повреждён двигатель. А вообще мне кажется, что единственная его проблема — это квалификация. В первом сегменте у него был потенциал, чтобы достичь второго, и он это знает. Но вот в самой гонке он боролся хорошо», — приводит слова Пуйолара издание Motorsport-Total.

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