Технический директор «Мерседеса» высказался о дальнейших обновлениях команды

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт признался, что доволен успехом, которого удалось достичь благодаря обновлению авто к Гран-при Испании. При этом Эллиотт подчеркнул, что о дальнейшей концепции болида говорить пока рано.



«Мы чувствуем, что сделали хороший шаг вперёд. Машина во многом теперь ведёт себя так, как мы этого хотим. Нами была проделала немалая работа, чтобы понять причины эффекта дельфинирования и попытаться найти оптимальные способы решения этой проблемы. Некоторые наши решения уже дают результат. Сейчас гонщики «Мерседеса» выглядят счастливыми.



На данный момент мне кажется, что говорить о дальнейшей концепции пока рано. Мы так сильно изменили машину к этому уикенду, что сейчас нужно решить, как извлечь из неё максимальный потенциал. Нам нужно выяснить, сколько времени на круге мы сможем отыграть, а затем определить, считаем ли мы это лучшим направлением для развития», — приводит слова Эллиотта Autosport.

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