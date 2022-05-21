Перес объяснил, почему ему очень дорого обошёлся пропуск пятничной тренировки

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес связал своё не самое сильное выступление в квалификации Гран-при Испании с пропуском первой пятничной тренировки, когда его заменял Юри Випс. Перес проиграл 0,67 секунды обладателю поул-позишен Шарлю Леклеру и более 0,3 секунды — партнёру по команде Максу Ферстаппену.
«Всё прошло не по плану. Думаю, нам очень дорого обошёлся пропуск первой практики. В этот уикенд шины, по сути, работают лишь один круг, так что было очень трудно всех догнать. Мне было не совсем комфортно в машине и в работе с шинами. Машина просто была слишком близка к грани. В общем, не сложилось. Но я настроен оптимистично на завтра.
Шины перегреваются. Они получают очень много энергии на первом и втором секторах. У нас в этом году ещё не было такой трассы и таких температур. С этим приходилось очень нелегко», — приводит слова Переса The Race.
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