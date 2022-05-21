Ферстаппен: победить «Феррари» в гонке будет непросто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он стал вторым, и поделился ожиданиями от воскресной гонки.
«Завтра я стартую со второй позиции, это неплохой результат, но в любом случае обидно за последнюю попытку, в которой у меня не открылась DRS. Я потерял на этом три или четыре десятых и решил прервать круг. Побороться за поул не вышло, но я надеюсь отыграться завтра. Машины «Феррари» очень быстры, выиграть у них будет непросто. Утром на длинной серии кругов они показали очень хорошую скорость. Из-за жаркой погоды многое решит контроль состояния шин на дистанции и высокий гоночный темп. Надеюсь, что на старте я буду быстрее и смогу выйти вперёд уже в первом повороте», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.
- 21 мая 2022
-
22:11
-
21:47
-
21:14
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:07
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
18:42
-
18:38
-
18:05
-
17:02
-
16:08
-
15:15
-
15:02
-
14:44
-
14:38
-
14:32
-
14:30
-
14:28
-
14:19
-
13:27
-
13:14
-
12:04
-
11:19
-
10:45
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
00:45
-
00:01
- 20 мая 2022
-
23:43