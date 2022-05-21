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Ферстаппен: победить «Феррари» в гонке будет непросто

Ферстаппен: победить «Феррари» в гонке будет непросто
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он стал вторым, и поделился ожиданиями от воскресной гонки.

«Завтра я стартую со второй позиции, это неплохой результат, но в любом случае обидно за последнюю попытку, в которой у меня не открылась DRS. Я потерял на этом три или четыре десятых и решил прервать круг. Побороться за поул не вышло, но я надеюсь отыграться завтра. Машины «Феррари» очень быстры, выиграть у них будет непросто. Утром на длинной серии кругов они показали очень хорошую скорость. Из-за жаркой погоды многое решит контроль состояния шин на дистанции и высокий гоночный темп. Надеюсь, что на старте я буду быстрее и смогу выйти вперёд уже в первом повороте», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт команды.

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