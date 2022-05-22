Хорнер объяснил просьбу Пересу пропустить Ферстаппена в борьбе за победу

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему команда попросила Серхио Переса не сражаться с Максом Ферстаппеном за победу в гонке Гран-при Испании, когда голландец догнал мексиканца.



«Должен поблагодарить Чеко за командную игру. Сегодня их стратегии были разными, но он отработал фантастически хорошо. Проблема была в том, что сегодня было очень жарко, и последнее, чем ты хочешь рисковать, так это сходом, когда две твои машины могут оформить дубль. Наши автомобили были на разных стратегиях, так что это не было прямое сражение.



Шины Чеко не выдержали бы до конца, поэтому ближе к финишу он совершил пит-стоп ради быстрейшего круга. Чеко не мог видеть в момент борьбы с Максом, что у него впереди очень длинная серия на «медиуме» и что у Макса столь серьёзное преимущество по шинам. А мы как команда не хотели рисковать», — приводит слова Хорнера Sky Sports.