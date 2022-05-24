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«Просто редчайший случай». Алексей Попов обратил внимание на один момент Гран-при Испании

«Просто редчайший случай». Алексей Попов обратил внимание на один момент Гран-при Испании
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Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов обратил внимание на встречный ветер, который стал одним из факторов гонки Гран-при Испании.

«Хотел бы сказать про один момент по поводу максималки. Это тот редчайший случай, просто редчайший по ходу этого сезона, где я, чтобы рассказать о максимальной скорости, расскажу о ней по итогу субботней квалификации. Потому что как кто не открывал крылья в воскресенье и не шёл на свежих шинах, никто не смог проехать быстрее, чем в субботу. Обычно разница плюс 10, плюс 12 км/ч. А здесь – нет.

Здесь максималка по итогам квалификации была у Хэмилтона — 337,7 км/ч. И у него же была лучшая скорость по итогам гонки — 333,6 км/ч. Вот вам, пожалуйста, встречный ветер. Изменение ветра на прямой, и всё. Минус 4 км/ч в воскресенье относительно субботы», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

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