Педро де ла Роса: невероятно, что у «Альпин» до сих пор нет решения по Алонсо

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса высказался по поводу ситуации с новым контрактом Фернандо Алонсо в «Альпин».

«Я удивлен, что никакого решения нет, это невероятно. Для меня главное, хочет ли продолжать Фернандо – и вопрос можно ставить только так. План рассчитан на средне- и долгосрочную перспективу, иначе результатов не будет. El Plan состоит в том, чтобы Фернандо выступал за команду несколько лет, это долгий путь», — приводит слова де ла Росы PlanetF1.

После шести этапов нынешнего сезона испанский гонщик занимает 15-е место в зачёте пилотов. На его счету четыре очка. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого на данный момент 110 баллов.

Ранее Алонсо признался, что готов к смене команды ради третьего титула в Формуле-1.