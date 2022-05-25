Педро де ла Роса: невероятно, что у «Альпин» до сих пор нет решения по Алонсо
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Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса высказался по поводу ситуации с новым контрактом Фернандо Алонсо в «Альпин».
«Я удивлен, что никакого решения нет, это невероятно. Для меня главное, хочет ли продолжать Фернандо – и вопрос можно ставить только так. План рассчитан на средне- и долгосрочную перспективу, иначе результатов не будет. El Plan состоит в том, чтобы Фернандо выступал за команду несколько лет, это долгий путь», — приводит слова де ла Росы PlanetF1.
После шести этапов нынешнего сезона испанский гонщик занимает 15-е место в зачёте пилотов. На его счету четыре очка. Лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого на данный момент 110 баллов.
Ранее Алонсо признался, что готов к смене команды ради третьего титула в Формуле-1.
Новость по темеФернандо Алонсо рассказал о готовности сменить команду
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