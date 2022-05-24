Фернандо Алонсо рассказал о готовности сменить команду
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Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что готов к смене команды ради третьего титула в Формуле-1.
«Всегда есть надежда, что через год в распоряжении вдруг окажется пакет, который позволит бороться за чемпионство. Я до сих пор чувствую себя конкурентоспособным. В конце концов, в настоящее время в любой команде не так много гонщиков, которых можно было бы разделить на первый и второй номера. Гоночным коллективам нужно, чтобы оба пилота работали вместе и улучшали машину. Особенно это важно сейчас — с принятием нового технического регламента. Давайте посмотрим, какие возможности у меня появятся в ближайшие несколько лет», — приводит слова Алонсо издание Sky Sports.
Алонсо пожонглировал туалетной бумагой:
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