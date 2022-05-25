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Деймон Хилл: время Алонсо уходит

Деймон Хилл: время Алонсо уходит
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о заявлении Фернандо Алонсо перейти в топ-команду с уже имеющимся там первым номером.

«Жаль это говорить, но вопрос в том, о каких инвестициях со стороны команды в данном случае пойдёт речь. На какой срок будет рассчитано новое соглашение? Год? Два? Время Фернандо уходит, как происходит и с любым другим человеком. Просто не все хотят это признавать.

Но среди пилотов я никогда не видел подобной преданности делу. Фернандо выкладывается на каждом круге. В каждой гонке и каждой квалификации. Он просто невероятен», — приводит слова Деймона Хилла PlanetF1.

После шести этапов чемпионата мира Фернандо Алонсо занимает лишь 15-ю позицию в личном зачёте, набрав четыре очка. Его напарник Эстебан Окон записал на свой счёт 30 очков.

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