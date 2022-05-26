Стал известен план обновлений болида «Феррари» на сезон-2022

Итальянский журналист Джулиано Дукесса в своих социальных сетях поделился информацией о планах модернизации машин «Феррари» на сезон-2022.



По информации источника, на этап в Азербайджане команда привезёт мелкие обновления, связанные с характеристиками трассы. К Гран-при Канады итальянская команда привезёт обновления в области аэродинамики, однако они будут небольшими. Два же больших пакета обновлений будут подготовлены итальянцами к Гран-при Великобритании и Гран-при Бельгии.



На Гран-при Испании «Феррари» упустила лидерство в обоих зачётах. В Кубке конструкторов теперь лидирует «Ред Булл», опережая «Феррари» на 26 очков, а в личном зачёте на первой позиции находится Макс Ферстаппен, на шесть очков опережая Шарля Леклера. Всего в сезоне-2022 команды ждёт 22 этапа чемпионата, шесть из которых уже позади.