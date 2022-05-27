Леклер высказался о надёжности «Феррари» после отказа своего двигателя на Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что уверен в надёжности своего болида после того, как проблема с двигателем стоила ему потенциальной победы на Гран-при Испании.
«Команда знает причину возникшей проблемы. Так что это вселяет в меня уверенность, что такая ситуация больше не повторится. И вообще тот факт, что мы определили проблему, уже является шагом вперёд. Полагаю, что «Феррари» идёт в правильном направлении», — приводит слова Леклера Racingnews365.
Напомним, после Гран-при Испании Леклер потерял первое место в общем зачёте пилотов. Лидером стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого сейчас 110 очков. На счету Шарля 104 балла.
Гран-при Монако состоится с 27 по 29 мая. Первая свободная практика пройдёт уже сегодня, 27 мая. Начало заезда запланировано на 15:00 мск.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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