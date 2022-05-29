Формула-1. Гран-при Монако. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:00
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Сегодня, 29 мая, на уличной трассе в Монте-Карло состоится гонка седьмого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Монако.
После шести первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Монако — 2022. Онлайн-трансляция гонки
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