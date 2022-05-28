«Выбросили возможность». Гасли недоволен тактикой команды в квалификации ГП Монако

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он занял лишь 17-ю позицию.



«Я очень расстроен. Все выходные, до самой квалификации мы были очень быстры. Обидно было выбросить такую возможность. Я недоволен стратегическими решениями, которые мы сегодня принимали, из-за чего мы слишком поздно покинули пит-лейн и я не успел начать круг до того, как появился красный флаг. Нужно всё проанализировать, сегодня скорость машины позволяла нам бороться за топ-6, но в итоге мы стартуем далеко не с тех позиций, которые мы заслуживаем», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.



Напомним, победу в квалификации одержал Шарль Леклер из «Феррари». Компанию на первом ряду ему составит его напарник Карлос Сайнс.