Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Выбросили возможность». Гасли недоволен тактикой команды в квалификации ГП Монако

«Выбросили возможность». Гасли недоволен тактикой команды в квалификации ГП Монако
Комментарии

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в которой он занял лишь 17-ю позицию.

«Я очень расстроен. Все выходные, до самой квалификации мы были очень быстры. Обидно было выбросить такую возможность. Я недоволен стратегическими решениями, которые мы сегодня принимали, из-за чего мы слишком поздно покинули пит-лейн и я не успел начать круг до того, как появился красный флаг. Нужно всё проанализировать, сегодня скорость машины позволяла нам бороться за топ-6, но в итоге мы стартуем далеко не с тех позиций, которые мы заслуживаем», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.

Напомним, победу в квалификации одержал Шарль Леклер из «Феррари». Компанию на первом ряду ему составит его напарник Карлос Сайнс.

Квалификация Ф-1 в Монако закончилась аварией «Феррари» с «Ред Булл». Леклер в своей лиге Квалификация Ф-1 в Монако закончилась аварией «Феррари» с «Ред Булл». Леклер в своей лиге
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022