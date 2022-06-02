Британский мотогонщик скончался после аварии в квалификации гонки на острове Мэн
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Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии в квалификации гонки, проходившей на острове Мэн. Авария произошла на третьем круге квалификации. 29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы.
После этого Перслоу с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Спасти его не удалось, мужчина скончался. Сама квалификация была остановлена красными флагами.
Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2015 году.
Трасса на острове Мэн по праву считается одной из сложнейших и опаснейших в мире. В общей сложности с 1907 года на соревнованиях там погибли более 250 человек.
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