7 самых опасных гоночных трасс мира. Одна унесла жизни сразу 260 пилотов

Пару десятилетий назад, когда автоспорт ещё не был таким безопасным (относительно), как сейчас, гоночная трасса представляла собой место сражения гонщика со смертью. Сегодня многие известные автодромы уже не столь зловещи, как раньше, однако пугающая статистика жертв аварий навсегда останется в летописи этих трасс. Представляем вашему вниманию семёрку самых опасных гоночных треков в истории автоспорта.

«Сарта» – 23 погибших пилота

«Сарта» – один из самых культовых автодромов мира, где ежегодно проходит легендарная гонка «24 часа Ле-Мана». За многолетнюю историю французская трасса претерпела немало изменений в конфигурации. Поначалу «Сарта» вообще не походила на автодром в привычном понимании этого слова, представляя собой километры просёлочной дороги. Со временем трасса обрела новые связки поворотов, небольшой участок пристроенного рядом автодрома «Бугатти», а также две шиканы, разделившие легендарную прямую «Мюльсанн».

Постоянная модернизация трассы была необходима, так как с годами машины становились всё быстрее и быстрее, а меры по повышению уровня безопасности гоночного трека то и дело отставали от инженерной мысли. Ещё опаснее и без того рискованную трассу делала специфика проводимой на ней гонки «24 часа Ле-Мана». Всё-таки гоночный марафон – далеко не самое безопасное мероприятие. Смена погоды, пилотаж при скудном искусственном освещении, износ техники, а также изматывающая погоня на протяжении нескольких часов – далеко не весь перечень испытаний, с которыми сталкивались участники «Ле-Мана».

Кошмар на «24 часах Ле-Мана» 1955 года Фото: Fox Photos/Getty Images

За время проведения суточного марафона французский автодром забрал жизни двадцати трёх пилотов. Среди зрителей количество погибших ещё больше – именно на «Сарте» произошла крупнейшая трагедия в истории автоспорта. Во время гонки 1955 года «Мерседес» Пьера Левега вылетел прямиком на трибуну наполненную зрителями. В результате чудовищного происшествия погибли 84 человека, включая самого пилота.

Трагедия 1955 года заставила пересмотреть требования к безопасности гоночных трасс. С тех пор была проделана огромная работа в этом направлении. Но, к сожалению, даже в относительно безопасную эпоху коварная трасса продолжает забирать жизни пилотов. Последняя фатальная авария на «Сарте» произошла всего лишь девять лет назад – в июне 2013-го.

«Дайтона» – 39 погибших пилотов

Для американцев автодром «Дайтона» обладает сакральным значением, ведь именно на этом треке проводится престижнейшая гонка «Дайтона-500» – некий аналог «Инди-500» в мире NASCAR. На сегодняшний день «Дайтона» имеет несколько конфигураций для разных гоночных состязаний: традиционный овал используется во время гонок NASCAR, более разнообразная конфигурация подходит для соревнований спорткаров, а укороченная – для мотогонок.

Впрочем, помимо культового статуса, автодром «Дайтона» также обладает неофициальным званием одного из самых опасных гоночных треков Америки. Всё-таки «Дайтона» – это не просто овал (в своей самой популярной конфигурации), а спидвей (трасса целиком и полностью проходится в полный газ). Бешеные скорости вкупе с гигантским количеством участников делают «Дайтону» одной из самых рискованных трасс серии NASCAR: 12 из 39 фатальных аварий случились именно во время заездов этой гоночной серии.

«Спа-Франкоршам» – 48 погибших пилотов

До 1979 года «Спа-Франкоршам» заметно отличался от того, что мы видим сегодня: внушительную часть трассы составляли дороги общего пользования, которые вообще не были рассчитаны на скорости, развиваемые пилотами. Дополнительные проблемы создавала жилая инфраструктура «городских» участков трассы. Так, например, в 1966 году Джеки Стюарт врезался в телеграфный столб. Даже в Монте-Карло такое сложно себе представить.

Крайне низкий уровень безопасности «Спа-Франкоршам» привёл к бойкоту этапа со стороны пилотов в 1969 году. В следующем сезоне Формула-1 вернулась в Арденнские горы, после чего надолго попрощалась с легендарной трассой: следующие 13 лет Гран-при Бельгии проходил на трассах «Зольдер» и «Нивель-Болер».

Пьер Гасли на месте гибели Антуана Юбера Фото: Dan Mullan/Getty Images

К 1979 году были завершены масштабные работы по модернизации «Спа-Франкоршам»: протяжённость гоночного трека была сокращена в два раза – с четырнадцати до семи километров. К сожалению, даже на обновлённой трассе время от времени случались фатальные аварии. В 1985 году, участвуя в гонке «1000 километров Спа», разбилась восходящая звезда мирового автоспорта Штефан Беллоф. А последний трагический эпизод произошёл в 2019-м: во время гонки Формулы-2 погиб 22-летний Антуан Юбер. Реконструкция зон вылета в злополучном повороте «Радийон» должна сделать это место безопаснее.

«Монца» – 52 погибших пилота

«Храм скорости» изначально был обречён на попадание в подобный рейтинг. Длинные прямые «Аутодромо Национале» позволяли развивать пилотам бешеные скорости, в то время как уровень безопасности автодрома, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Плюс ко всему некоторое время «Монца» существовала в качестве комбинации классической конфигурации и овала с присущим ему бэнкингом – не самое безопасное решение. От подобного варианта конфигурации было решено отказаться после фатальной аварии с участием Вольфганга фон Трипса, пусть даже она произошла не на овале. В результате столкновения с Джимом Кларком «Феррари» немца взмыла в воздух и рухнула прямо на зрителей: в результате ужасной аварии погибли 16 человек, включая самого пилота.

Вольфганг фон Трипс за мгновение до гибели Фото: Getty Images

Спустя девять лет после трагической аварии фон Трипса в той же «Параболике» погибнет другой выдающийся пилот Йохен Риндт, который станет единственным в истории посмертным чемпионом Формулы-1. После смерти Риндта были предприняты попытки замедлить столь скоростную трассу путём добавления новых шикан. К сожалению, автодром продолжил забирать жизни пилотов и в последующие годы: в 1978-м Ронни Петерсон пополнил список великих пилотов, погибших на трассе «Монца».

«Индианаполис» – 56 погибших пилотов

«Старая кирпичница» имеет репутацию самого кровавого автодрома Западного полушария. За свою более чем столетнюю историю «Индианаполис» стал местом гибели 56 пилотов – и это не учитывая погибших механиков, маршалов и болельщиков. Большая часть фатальных аварий пришлась на легендарную гонку «Инди-500», в одной из которых погиб двукратный победитель «500 миль Индианаполиса» и настоящая легенда американского автоспорта Билл Вукович.

Как и в случае с «Дайтоной», на аварийность «Индианаполиса» повлияли и скоростной характер трассы, и зачастую огромное количество участников, и не самая удачная, с точки зрения безопасности, овальная конфигурация трассы, на которой каждая авария рискует перерасти в массовый завал.

«Нордшляйфе» – 69 погибших пилотов

«Если ты не боялся, значит, ты ехал недостаточно быстро», – именно так охарактеризовал «Нордшляйшфе» Джеки Стюарт – человек, который трижды побеждал на этой трассе. «Северную петлю» принято считать самым требовательным кольцевым треком в мире. На «Нордшляйфе» практически нет длинных прямых – бóльшая часть 22-километровой трассы представляет собой секции извилистых поворотов, которые требуют максимальной концентрации от пилота.

Вопрос безопасности остро стоял с самого начала истории гоночного трека. Достаточно долгий временной отрезок «Нордшляйфе» забирал жизни пилотов практически каждый год. А в 1970-м трасса показала просто ужасающие цифры: 6 фатальных аварий за 6 месяцев. В том же году пилоты Формулы-1 отказались состязаться на столь небезопасном треке, и Гран-при Германии прошёл на «Хоккенхаймринге». Уже в следующем сезоне, после того как автодром стал чуть безопаснее, «Королевские гонки» вернулись на «Северную петлю». А спустя 5 лет на «Нюрбургринге» Ники Лауда едва не сгорел заживо – это была последняя капля для формульной общественности. Больше «Нордшляйфе» в календаре сезона Ф-1 не появлялся.

Городская трасса острова Мэн – 260 погибших пилотов

Isle of Man TT – с отрывом самое безумное и опасное гоночное состязание в мире, которое вот уже более ста лет проходит по дорогам общего пользования, пролегающим через населённые пункты острова Мэн. Ежегодно в гонке Isle of Man TT принимают участие самые смелые мотоциклисты планеты Земля. Шутка ли, во время заезда они достигают скорости 300 км/ч, при том, что летят они не по современному и безопасному треку, а по самой обычной дороге, которая вообще для этого не предназначена.

На острове Мэн райдеры особо не думают о безопасности Фото: Getty Images

На сегодняшний день жертвами безумной гонки стали 260 гонщиков. Самое ужасное, что с развитием мотоциклетной техники выросло и число погибших пилотов. В последние годы чуть ли не каждая гонка на острове Мэн оборачивается гибелью нескольких участников. Впрочем, несмотря на трагические последствия, никто даже не думает отменять легендарную гонку. Для небольшого острова подобное мероприятие имеет сакральное значение. Да и участников ужасающая статистика ничуть не пугает перед выходом на старт безумно опасной гонки.